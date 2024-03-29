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Эти машины сами уезжают с парковки: Kia проведет отзывную кампанию

Kia в США проведет отзывную кампанию в отношении 427,4 тыс. авто Telluride

Kia проведет отзывную кампанию в отношении 427,4 тыс. автомобилей Telluride, которые могут самопроизвольно укатиться с парковки.

Отзывная кампания будет проведена в США, она коснется машин, выпущенных в 2020-2024 годах. Проблема связана с дефектом сборки трансмиссии: оказалось, что промежуточный вал и правый приводной вал могут не полностью входить в зацепление, что со временем приводит к повреждению шлицев на промежуточном валу. Если машина в это время припаркована (в КП активен режим P) и не активирован дополнительно стояночный тормоз, она может прийти в движение и самопроизвольно укатиться.

KIA Telluride
KIA Telluride
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Въезжаем в весну — 6 обязательных действий с автомобилем

Проблему сам автопроизводитель обнаружил в 2022 году, а через 2 года насчитывалось 16 автомобилей, которые со скрежетом передвигались в режиме «паркинг». Повреждение шлицов на валу нашли у 6 машин, что побудило Kia объявить отзывную кампанию. Владельцам Telluride рекомендуют всегда фиксировать свой автомобиль стояночным тормозом.

Ранее «За рулем» сообщал, какими поломками грозит неправильное снятие клемм аккумулятора.

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Источник: NHTSA

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
29.03.2024
Фото:Unsplash
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