Эти машины сами уезжают с парковки: Kia проведет отзывную кампанию
Kia проведет отзывную кампанию в отношении 427,4 тыс. автомобилей Telluride, которые могут самопроизвольно укатиться с парковки.
Отзывная кампания будет проведена в США, она коснется машин, выпущенных в 2020-2024 годах. Проблема связана с дефектом сборки трансмиссии: оказалось, что промежуточный вал и правый приводной вал могут не полностью входить в зацепление, что со временем приводит к повреждению шлицев на промежуточном валу. Если машина в это время припаркована (в КП активен режим P) и не активирован дополнительно стояночный тормоз, она может прийти в движение и самопроизвольно укатиться.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Проблему сам автопроизводитель обнаружил в 2022 году, а через 2 года насчитывалось 16 автомобилей, которые со скрежетом передвигались в режиме «паркинг». Повреждение шлицов на валу нашли у 6 машин, что побудило Kia объявить отзывную кампанию. Владельцам Telluride рекомендуют всегда фиксировать свой автомобиль стояночным тормозом.
Ранее «За рулем» сообщал, какими поломками грозит неправильное снятие клемм аккумулятора.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: NHTSA