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Где в России чаще всего покупают иномарки

«Автостат»: 73% продаж автомобилей с пробегом в РФ приходится на иномарки

За январь-февраль 2024 года доля проданных иномарок на вторичном рынке РФ составила 73%. Соответственно, 27% приходится на машины российских брендов.

Похожее соотношение наблюдается в УФО (71% к 29%), доля иномарок немного выше в ЦФО (77% к 23%). При этом в Сибири иномарок с пробегом покупают примерно в четыре раза больше, чем российских авто (81% к 19%).

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На северо-западе доля иномарок на вторичке равна 83%, больше всего она на Дальнем Востоке – 97%. В российской столице на долю бэушных иномарок приходится 87%, а в Петербурге – 89%.

Исторически жители ДФО покупают много подержанной техники из соседней Японии, обычно праворульной, пояснили аналитики.

В трех округах РФ соотношение иномарок к российским авто ниже, чем в среднем по стране. В ЮФО оно составляет 68% на 32%, в Поволжье – 63% на 37%. А на Северном Кавказе местные жители покупают больше подержанных машин российских марок (52%), чем зарубежных авто (48%).

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Источник: «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
29.03.2024
Фото:Depositphotos
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