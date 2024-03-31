В столице кроссовер Mazda «ушел» с парковки у дома
Недавно в полицию Москвы обратилась женщина, которая не нашла свою Мазду там, где оставила – на парковке у дома на улице Бехтерева. Оперативники угрозыска и Росгвардия смогли в течение суток поймать троих подозреваемых в угоне мужчин в возрасте от 43 до 52 лет. Их нашли в арендованном частном доме.
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«Сотрудники полиции провели обыск, в результате которого в гараже была обнаружена частично разукомплектованная похищенная иномарка. Транспортное средство изъято и будет возвращено законному владельцу. Там же полицейские изъяли электронные и механические устройства для вскрытия дверей автомобилей и средства для подавления радиосигнала, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, двое из них заключены под стражу, третий отправлен под домашний арест. Расследование еще не закончено – устанавливаются другие противоправные эпизоды, в которых могли участвовать задержанные.
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Источник: МВД Медиа
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