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122 силы и вариатор – на что способна новая версия Лады Весты АТ
Максим Кадаков испытал новую Ладу Весту с...

122 силы и вариатор – на что способна новая версия Лады Весты АТ

Максим Кадаков испытал новую Ладу Весту с вариатором CVT18 фирмы WanLiYang

У Лады Весты появилась новая версия АТ – с автоматической трансмиссией, а точнее, с вариатором. Но не спешите расстраиваться, если вариаторы вам не по вкусу или если ожидаете, что эта Веста будет значительно дороже, чем с механикой.

Lada Vesta AT
Lada Vesta AT

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Как рассказал главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков, независимо от комплектации, версия АТ дороже версии с механической трансмиссией всего на 65 тысяч рублей.

Lada Vesta AT
Lada Vesta AT

Сам вариатор CVT18 фирмы WanLiYang подгонялся под вазовский двигатель в тесном сотрудничестве инженеров и программистов обеих компаний – АВТОВАЗа и WanLiYang. И в результате…

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Главная благодетель Весты с вариатором – прекрасная слаженность с мотором 1.8 Evo (122 л. с.). Настолько удачно подобраны калибровки, что быстро забываешь о «вариаторности».

Лишь на старте есть едва заметный рывок (надо чуть аккуратнее с педалью газа), а затем – уверенный набор скорости. Если от души жать на педаль, вариатор имитирует переключение семи квазипередач. Косит под гидроавтомат – так привычнее, удобнее.

Именно поэтому вазовцы хитрят, называя машину не иначе как Веста АТ – «с автоматической трансмиссией».

Узнать больше об особенностях новой версии Лады Весты АТ вы можете в апрельском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

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Материал подготовлен по мотивам статьи Максима Кадакова «Будут брать!», опубликованной в журнале «За рулем» №4/2024.

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Кирилл Панов
Фото:АВТОВАЗ, «За рулем»
Количество просмотров 2
01.04.2024
Фото:АВТОВАЗ, «За рулем»
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