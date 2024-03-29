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Штрафами и «условкой» не отделаются: мошенников начали жестко наказывать за автоподставы

Мошенникам стало труднее зарабатывать на выплатах по ОСАГО от страховых

МВД и СК начали регулярно привлекать аферистов за автоподставы. А суды теперь назначают за такие преступления наказание в виде реальных тюремных сроков. Так, ранее сообщалось, что с подачи Российского союза страховщиков, после анализа ДТП, совершенных в Ульяновске с 2020 по 2022 годы, была задержана банда из 15 человек. В ней состояли и сотрудники ГИБДД, и эксперты по оценке повреждений машин. Все они получили тюремные сроки.

«АльфаСтрахование» помогла правоохранителям в Архангельской области привлечь к ответственности мошенников. В банде, которая действовала в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Приморском районе в 2016-2019 годах, состояли 18 человек. Мошенники умышленно организовывали аварии, а после обращались в страховые компании за выплатами.

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Въезжаем в весну — 6 обязательных действий с автомобилем

Обычно ДТП происходили на окраине городов, где вечером и ночью плохое освещение, нет людей и камер. В ДТП попадали одни и те же подставные машины, но во избежание подозрений их фиктивно переоформляли на новых владельцев по договорам купли-продажи. В общей сложности аферисты незаконно присвоили более 3 млн рублей.

Восемь участников банды получили реальные тюремные сроки. Вероятно, теперь просто возмещением ущерба, штрафами и «условкой» злоумышленникам не отделаются.

Ранее эксперт «За рулем» напомнил, что нужно проверить в машине после зимы.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
29.03.2024
Фото:Depositphotos
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