Штрафами и «условкой» не отделаются: мошенников начали жестко наказывать за автоподставы
МВД и СК начали регулярно привлекать аферистов за автоподставы. А суды теперь назначают за такие преступления наказание в виде реальных тюремных сроков. Так, ранее сообщалось, что с подачи Российского союза страховщиков, после анализа ДТП, совершенных в Ульяновске с 2020 по 2022 годы, была задержана банда из 15 человек. В ней состояли и сотрудники ГИБДД, и эксперты по оценке повреждений машин. Все они получили тюремные сроки.
«АльфаСтрахование» помогла правоохранителям в Архангельской области привлечь к ответственности мошенников. В банде, которая действовала в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Приморском районе в 2016-2019 годах, состояли 18 человек. Мошенники умышленно организовывали аварии, а после обращались в страховые компании за выплатами.
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Обычно ДТП происходили на окраине городов, где вечером и ночью плохое освещение, нет людей и камер. В ДТП попадали одни и те же подставные машины, но во избежание подозрений их фиктивно переоформляли на новых владельцев по договорам купли-продажи. В общей сложности аферисты незаконно присвоили более 3 млн рублей.
Восемь участников банды получили реальные тюремные сроки. Вероятно, теперь просто возмещением ущерба, штрафами и «условкой» злоумышленникам не отделаются.
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Источник: «Российская газета»