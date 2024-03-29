Этот хорошо знакомый китайский кроссовер подешевеет в России с новой комплектацией

Китайский кроссовер Omoda C5 в апреле получит в России новую версию

В апреле в РФ стартуют продажи кроссоверов Omoda C5 в новой базовой комплектации Fun. С ее появлением начальная цена модели снизится, сообщили в пресс-службе Omoda.

Цена машины при этом не уточняется. Сейчас модель продается в РФ по цене от 2,68 млн рублей без учета скидок. Она доступна на рынке как с передним, так и с полным приводом, а также с двумя типами силовых агрегатов: 1,5-литровым турбированным мотором (147 л.с.) с бесступенчатой КП и 150-сильным мотором объемом 1,6 литра в связке с 7-ступенчатым роботом с двойным «мокрым» сцеплением.

Omoda C5

Omoda C5 оказался на 6-м месте рейтинга продаж кроссоверов и внедорожников по итогам прошлого года в РФ. В общей сложности в 2023 году продали 35,8 тыс. автомобилей Omoda C5, в сравнении с 2022 годом показатель увеличился в 29 раз.

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Omoda C5