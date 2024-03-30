Новые подробности о BAIC BJ212: осталось ли в нем что-то советское?

26 марта BAIC опубликовал новые изображения грядущего внедорожника BAIC BJ212

Китайская компания BAIC представила новые тизеры своего бескомпромиссного внедорожника BAIC BJ212, который призван составить конкуренцию популярному Tank 300.

Визуально BAIC BJ212 наследует стилистику легендарного BAW BJ212, но технически это совершенно разные автомобили. Исчезли агрегаты советского происхождения, а на смену пришло современное оснащение и технологии. Ранее сообщалось, что BJ212 будет построен на раме, что придаст ему повышенную надежность и внедорожные качества.

BAIC BJ212

Новинка от BAIC станет прямым конкурентом Tank 300 благодаря своим внушительным размерам и силовым характеристикам. Ожидается, что BJ212 превзойдет Tank 300 по мощности.

В салоне BAIC BJ212 царит современный стиль и функциональность. Цифровая панель приборов, большой сенсорный экран мультимедийной системы и эргономичное рулевое колесо создадут удобную и технологичную атмосферу. Предполагается, что уровень безопасности также будет высоким, в отличие от его предшественника BAW BJ212.

Согласно слухам, BAIC BJ212 может получить гибридную силовую установку, заимствованную у недавно дебютировавшего BAIC BJ30. Эта система объединяет 1,5-литровый турбомотор с двумя электромоторами, суммарная мощность которой составляет впечатляющие 409 л. с. Такая мощь позволит BJ212 с легкостью обойти недавно представленный Tank 300 с 3-литровым двигателем V6.

Официальная премьера BAIC BJ212 состоится на автосалоне в Пекине в конце апреля. Ожидается, что до презентации появятся новые технические подробности и подробности о комплектациях и ценах.

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Источник: Autohome