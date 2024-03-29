Эти проблемы ждут бывшего владельца проданной машины

Автокриминалист Шелков: продавец ответит за ДТП, если покупатель просрочит ОСАГО

Если покупатель машины не переоформит ее на себя, экс-владелец авто может быть вынужден выплачивать ущерб за аварию по вине нового собственника, платить транспортный налог и оспаривать штрафы, полученные новым владельцем, рассказал глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Он отметил, что самое безобидное — это налог, который будет приходить бывшему владельцу, но есть ситуации гораздо хуже. Так, бывает, что закончилось действие ОСАГО, а новый собственник не оформил полис. Тогда при аварии владелец солидарно с водителем несет ответственность за инцидент и должен оплачивать ремонт пострадавшей стороне и нести издержки, связанные со здоровьем пострадавших, рассказал специалист.

Также бывает, что на машину начинает приходить много штрафов, и каждый из них бывший владелец вынужден обжаловать. А если нет в наличии договора купли-продажи (ДКП), то бывший владелец не сможет документально подтвердить в ГИБДД, что автомобиль был продан.

Также при большом количестве неоплаченных штрафов судебные приставы быстро накладывают на автомобиль запрет регистрационных действий, и снять машину с учета получится только после выплаты всех долгов, пояснил Шелков.

Он посоветовал бывшим собственникам сохранять ДКП и четко отслеживать, оформил ли покупатель автомобиль на себя, а если он этого не сделал за 10 дней, то обращаться в ГИБДД и прекращать регистрацию машины, подытожил Шелков.

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Источник: «Газета.Ru»