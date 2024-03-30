Богатое оснащение, недорогое обслуживание — надежный кроссовер за 2 млн рублей

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Эксперт «За рулем» дал советы по выбору Renault Koleos на вторичном рынке

Когда задумываешься о покупке подержанной машины, в первую очередь на ум приходят массовые популярные модели, продаваемые огромными тиражами по всему миру.

Да, это прагматичный подход, в котором есть свои преимущества, эти модели хорошо знают в сервисах, на них есть куча запчастей. Даже сомнительные инженерные решения уже изучены вдоль и поперек.

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Но есть на рынке и такие автомобили, о которых сразу и не вспомнишь. Модели, которые по какой-то причине не разошлись огромными тиражами. Но это вовсе не означает, что машины плохие, возможно просто в данном случае имеет место маркетинговый просчет.

Однако неоспоримым преимуществом является то, что малая осведомленность общества об этих моделях делает их стоимость более выгодной на фоне одноклассников.

Renault Koleos
Renault Koleos

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев изучил вторичный рынок РФ и выделил модель, которая имеет незаслуженно низкую популярность и достойна внимания читателей. Это Renault Koleos.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

В отличие от первого поколения (эту модель собирали в Москве), второе везли из Южной Кореи и только в богатых комплектациях с полным приводом. Машина вышла дорогой, новой брали ее неохотно и помалу – в том числе из-за «непрестижной марки». Встречается еще и под названием Renault Samsung QM6.

Между тем, это технический клон всенародно признанного Nissan X-Trail Т32 в другом кузове. Под капотом – атмосферники с распределенным впрыском. Ниссановский мотор MR20DD 2.0 (144 л.с.) или QR25DE 2.5 (171 л.с.) в паре с ниссановским вариатором Jatco JF016E. При равных с X-Trail пробегах Koleos чуть дешевле.

Есть у него и дизель, но не 1.6 (130 л.с.) с МКП и 4х2, как у Икс-Трейла, а 2.0 (177 л.с.) с вариатором и 4х4. Дизель этот – M9R – французский, но применялся также на Кашкаях и X-Trail. Вполне благополучный.

Нет никаких объективных причин не покупать Koleos. Кроме той, что он не японской марки. Запчасти, кроме кузовных, взаимозаменяемы с Ниссаном, а стоят обычно в полтора-два раза дешевле.

Интерьер Renault Koleos

О других незаслуженно недооцененных моделях читайте в материале нашего автора.

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 5
30.03.2024
Фото:Renault
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