Угонщики изменили предпочтения: что нужно знать автовладельцам

В 2024 году угонщики переключились на машины ушедших из России брендов

По данным Страхового Дома ВСК, общее количество угонов в России снизилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако это не значит, что преступники полностью сменили сферу деятельности.

Напротив, они адаптировались к новым реалиям и переключились на автомобили, которые раньше не были в топе их «предпочтений», причем особой популярностью у злоумышленников пользовались модели BMW X5 и Hyundai Santa Fe.

Что интересно, в фокусе угонщиков оказались машины, официально больше не представленные на российском рынке. Вероятно, спрос на запчасти к этим авто вырос, и криминальные группировки решили воспользоваться ситуацией.

Региональные различия также бросаются в глаза. Если в Москве и Санкт-Петербурге число угонов сократилось вдвое, то в Воронежской области оно, наоборот, удвоилось. Не исключено, что ситуация связана с активизацией организованных преступных группировок в этом регионе.

Особого внимания заслуживает тот факт, что около половины всех угонов в России в 2024 году пришлось на корпоративные автопарки. Злоумышленники, похоже, пристально следят за логистикой крупных компаний.

Средний размер страховой выплаты в связи с угоном также вырос почти в два раза и составил 4,9 миллиона рублей. Самая крупная компенсация в 6,7 миллионов была выплачена жителю Вологды, чья BMW X5 была похищена в Воронеже.

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Источник: Российская газета