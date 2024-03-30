Популярная «Нива» наконец подешевела: названы цены
Комплектация Lada Niva Travel Luxe Off-road, ранее предлагавшаяся по цене 1 337 900 рублей, а также специальная версия KHL стоимостью 1 483 900 рублей больше не значатся в актуальных прайс-листах.
Вместе с этим стоимость новой максимальной комплектации KHL24 снизилась на 13 000 рублей и теперь составляет 1 481 900 рублей.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Причины снижения стоимости пока не ясны. Однако, судя по прайс-листам, в обновленной комплектации KHL24 больше нет заводского пакета Off-road, включавшего шноркель и легкосплавные диски с внедорожными шинами. Этот пакет входил в «прошлогоднюю» спецверсию KHL по умолчанию.
Возможно, «АвтоВАЗ» исключил пакет Off-road из базовой комплектации, чтобы снизить конечную стоимость автомобиля. Это позволило сделать топовую версию более доступной для покупателей.
Комплектацию Comfort Off-road также исключили из прайс-листов. Эта версия отличалась немного более богатым оснащением по сравнению с обычной «Комфорт».
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Автоновости дня
Отзывы о LADA Niva Travel (14)
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Сплошные недостатки!!!
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!