Популярная «Нива» наконец подешевела: названы цены

Lada Niva Travel в комплектации KHL24 подешевела в России на 13 тысяч рублей

Комплектация Lada Niva Travel Luxe Off-road, ранее предлагавшаяся по цене 1 337 900 рублей, а также специальная версия KHL стоимостью 1 483 900 рублей больше не значатся в актуальных прайс-листах.

Lada Niva Travel KHL24

Вместе с этим стоимость новой максимальной комплектации KHL24 снизилась на 13 000 рублей и теперь составляет 1 481 900 рублей.

Причины снижения стоимости пока не ясны. Однако, судя по прайс-листам, в обновленной комплектации KHL24 больше нет заводского пакета Off-road, включавшего шноркель и легкосплавные диски с внедорожными шинами. Этот пакет входил в «прошлогоднюю» спецверсию KHL по умолчанию.

Возможно, «АвтоВАЗ» исключил пакет Off-road из базовой комплектации, чтобы снизить конечную стоимость автомобиля. Это позволило сделать топовую версию более доступной для покупателей.

Lada Niva Travel KHL24

Комплектацию Comfort Off-road также исключили из прайс-листов. Эта версия отличалась немного более богатым оснащением по сравнению с обычной «Комфорт».

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Источник: Автоновости дня