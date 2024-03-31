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Страус сбежал из зоопарка и спровоцировал два ДТП (видео)

В южнокорейском Соннаме водители сняли на видео бегающего по улицам страуса

В южнокорейском городе Соннам, расположенном в непосредственной близости от Сеула, страус вырвался из своего вольера и спровоцировал несколько дорожно-транспортных происшествий.

Водители, ставшие свидетелями происшествия, сняли на видео, как птица хаотично перемещалась по дорогам и улицам города. На кадрах видно, как страус бежит прямо перед машинами, создавая опасные ситуации.

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Громадная птица столкнулась с автомобилями не менее двух раз, но, к счастью, никто из людей не пострадал. Страус продолжал бегать по городу более часа, вызывая возмущение и недоумение среди жителей.

Сотрудники полиции и пожарные предприняли операцию по поимке беглеца. Им удалось окружить птицу во дворе одного из заводов. Используя сетки и другие средства, они обездвижили страуса и связали его.

После этого пойманную птицу вернули в городской парк, где она ранее находилась в специально оборудованном вольере. Причина побега страуса пока неизвестна, но инцидент привел к серьезному нарушению дорожного движения и стал предметом обсуждения местных новостей и социальных сетей.

Видеоролики, запечатлевшие необычное поведение страуса, привлекли внимание пользователей Интернета, сделав эту историю вирусной.

Источник: YTN

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За РулемЛежнин Роман
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