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Водитель разбил голову об стену чтобы подставить полицейских

В Сочи водитель сымитировал травму головы, чтобы опорочить полицейских

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 41-летний местный житель предпринял попытку скомпрометировать сотрудников ДПС, инсценировав травму.

События разворачивались следующим образом: водитель Land Rover был остановлен сотрудниками ДПС в Лазаревском районе Сочи, из-за чего между ними и пассажиром автомобиля возник конфликт. Правоохранители доставили мужчину в отдел полиции, где он продолжил противостоять сотрудникам.

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В помещении отделения полиции, как следует из сообщения ведомства, водитель, находясь в наручниках, предпринял неожиданный маневр. Он резко бросился в стену, очевидно рассчитывая, что это будет выглядеть как нападение со стороны сотрудников. Однако действия мужчины были зафиксированы на видеозапись. На кадрах четко видно, как он самостоятельно наносит себе травму.

После имитации нападения водитель отказался от медицинской помощи. В отношении него было возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законным требованиям и распоряжениям представителей власти»). Водителю грозит штраф до 4 тысяч рублей, арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Источник: Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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За РулемЛежнин Роман
Фото:МВД Медиа
31.03.2024
Фото:МВД Медиа
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