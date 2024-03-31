Не покупайте, а то намучаетесь: названы самые проблемные подержанные автомобили
Покупка подержанного автомобиля всегда сопряжена с определенными рисками. Недавнее исследование британского автомобильного издания Whatcar выявило самые проблемные модели с пробегом, на которые жаловались владельцы.
59% владельцев подержанной Audi A3 столкнулись с различными поломками. Чаще всего проблемы возникали с навигационной системой, мультимедиа и коробкой передач. Впрочем, в 70% случаев ремонт занимал около недели и производился бесплатно по гарантии.
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На втором месте Volkswagen Golf и на него жаловались 48% респондентов. Более трети из них приходилось вызывать эвакуатор, а ремонт длился свыше недели. Только 89% автовладельцев смогли воспользоваться бесплатным сервисом, остальным пришлось заплатить около 175 тысяч рублей.
Skoda Octavia заняла третье место с 49% недовольных владельцев. Они сетовали на проблемы с кузовом, кондиционером, электроникой и мультимедийной системой. Но всем им был предоставлен бесплатный ремонт.
В антирейтинг также вошли Mercedes A-Class, Seat Leon, Opel Astra, Skoda Scala и Kia XCeed.
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Источник: Whatcar