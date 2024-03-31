Kia решила пополнить свою линейку моделью K4 (Cerato) в кузове хетчбэк
На автосалоне в Нью-Йорке состоялась презентация не только нового седана Kia K4 (Cerato), но и его хэтчбек-версии. Это особенно примечательно, поскольку предыдущее поколение Kia Forte (аналог K4) в кузове хетчбек не выпускали с 2018 года.
Представители Kia подтвердили, что хетчбэк K4 поступит в продажу в США позднее, чем седан, но подробности не раскрыли. Компания описывает пятидверный K4 как «практичный автомобиль для динамичного и городского образа жизни».
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Внешне хетчбэк похож на седан, как спереди, так и сзади, сохраняя его элегантные и обтекаемые линии. Ожидается, что он будет оснащен теми же двигателями, что и седан: базовый 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 147 л. с. либо 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 190 л. с.
Дополнительные сведения будут объявлены в ближайшее время.
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Источник: Motor1
Отзывы о Kia Cerato (3)
внешний вид
умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг
из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник