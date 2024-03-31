Mitsubishi Pajero Sport останется внедорожником: новое поколение не лишат рамы

Mitsubishi не превратит внедорожник Pajero Sport нового поколения в кроссовер

Японский ресурс BestCarWeb сообщает, что Mitsubishi не намерен превращать следующее поколение внедорожника Pajero Sport в кроссовер. Автомобиль сохранит традиционную рамную конструкцию, унаследовав ее от нового пикапа Mitsubishi Triton (L200).

Mitsubishi Pajero Sport

Ожидается, что новая рама Triton создавалась с учетом будущей электрификации. Это может означать, что Mitsubishi Pajero Sport также получит гибридную версию, но полностью электрическим внедорожником он не станет.

Автомобиль будет продаваться на домашнем рынке Японии и за рубежом, а его основным конкурентом станет Toyota Land Cruiser 250. Дилеры в Японии уже начали получать новый внедорожник Toyota.

Mitsubishi Pajero Sport останется верным своему наследию как прочный и надежный внедорожник, хотя и с современными технологиями на борту. Рамная конструкция обеспечит ему высокую проходимость и грузоподъемность, а гибридная версия позволит снизить расход топлива и вредные выбросы.

В то время как многие автопроизводители переходят на кроссоверы, Mitsubishi решает сохранить культуру внедорожников, удовлетворяя потребности тех, кто ищет настоящую внедорожную машину. Новый Pajero Sport станет достойным соперником для Land Cruiser 250 и, несомненно, продолжит традиции своих предшественников в покорении бездорожья.

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Источник: BestCarWeb