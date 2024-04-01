Обратный отсчет пошел: этим водителям запретят ездить на автомобилях по России

Штраф до 15 тысяч рублей: кого накажет ГИБДД за отсутствие российских прав

Житель другой страны, получивший гражданство России в марте 2024 года, в течение 11 месяцев обязан поменять свои национальные права на российское водительское удостоверение. Если гражданство было получено в марте 2023 года, права необходимо поменять уже с 1 апреля 2024 года.

Дело в том, что по новым правилам, вступающим в силу с сегодняшнего дня, всех автовладельцев с иностранными правами и документами международного образца обязали заменить их на российские, чтобы передвигаться на автомобиле по РФ на законных основаниях.

Эту меру регламентируют поправки к статьям 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (ФЗ № 196 от 10.12.1995). Нововведения коснутся всех, кто получил вид на жительство (ВНЖ) или российское гражданство. Это распространится и на граждан РФ, въехавших в нашу страну впервые с момента получения иностранных прав.

Это значит, что по своим национальным и международным водительским правам иностранцы смогут ездить по территории России только в течение года. После истечения этого срока необходимо заменить их на российские. Исключение составляют водители с правами, выданными в Белоруссии.

Причем если гражданин Белоруссии захочет получить российские права, ему не нужно будет сдавать экзамены. Что касается граждан с ВНЖ в России, то им не нужно менять водительские права. Если за установленный законом срок автовладелец не успеет обменять свои права на российские, его отстранят от управления автомобилем и назначат штраф в размере 5–15 тыс. рублей.

Новые поправки в закон предусматривают и обязательный медосмотр, который все водители должны проходить каждые 10 лет. У иностранцев, как правило, водительские удостоверения бессрочные, поэтому нововведения обяжут всех, кто должен поменять их на российские права, пройти медосмотр, чтобы предотвратить возможную угрозу аварийных ситуаций на дорогах из-за состояния здоровья.

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Источник: iz.ru