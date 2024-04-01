Эти пять моделей стали самыми недорогими новыми автомобилями в России
Самые доступные новые автомобили на российском авторынке назвал портал «Автоновости дня».
Lada Granta остается самым дешевым новым автомобилем в России. Цена на нее начинается от 699 900 рублей. Такова стоимость автомобиля в кузове седан в базовом исполнении Standard. В «базе» Lada Granta оборудована 1,6-литровым 90-сильным двигателем и пятиступенчатой МКПП. В стандартное оснащение машины входят боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой, руль с электроусилителем.
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От 829 900 рублей стартует цена на Lada Niva Legend - трехдверную классическую Ниву в базовом исполнении Classic.
Машина оснащена 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью до 83 л.с. и пятиступенчатой механической трансмиссией. У этой модели есть электростеклоподъемники, крепления для детских сидений ISOFIX и аудиоподготовка.
Цена Lada Niva Legend начинается от 1 198 900 рублей за машину 2023 года выпуска в комплектации Classic. Силовая установка модели состоит из 1,7-литрового бензинового двигателя на 80 «лошадей» и пятиступенчатой МКПП. В базовой комплектации машина имеет боковые зеркала с обогревом и электроприводом и 15-дюймовые стальные колесные диски.
За 1 239 900 рублей продается рестайлинговая Lada Vesta 2023 г. в. в базовом исполнении Comfort. В «базе» седан Lada Vesta NG приводится в движение 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 90 л.с. в сочетании с пятиступенчатой МКПП.
И на пятом месте УАЗ Хантер, которому на днях вернули его вездеходную версию «Экспедиция». Цена на него начинается от 1 390 000 рублей за модель 2023 года выпуска. Доступна единственная комплектация Base Fleet с двигателем экологического класса Евро-0 мощностью 112 л.с. и пятиступенчатой МКПП.
Ранее «За рулем» рассказал о законных уловках при оформлении полиса ОСАГО.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...