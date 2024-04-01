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Этот автомобиль продолжат продавать со скидкой более 700 тыс. рублей

Завод «Москвич» в апреле продолжит продавать машины со скидками 15,7-28,7%

В апреле текущего года новые машины бренда «Москвич», как и в марте, будут продаваться с огромными скидками. Так, цена кроссовера Москвич 3 стартует от 1,6 млн рублей, а лифтбека Москвич 6 – от 2,13 млн рублей.

«Указанная начальная цена также сохраняется на покупку автомобилей в апреле», — пояснили в пресс-службе компании.
Москвич 3
Москвич 3
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Летние шины 2024: какие выбрать и что с ценами

Автопроизводитель «Москвич» значительно уменьшил цены почти всех своих моделей в марте текущего года. Так, седан Москвич 6 2023 г.в. подешевел на 490 тыс. рублей во всех комплектациях. Но «прямая скидка» в 200 тыс. рублей, которую с начала 2024 года предлагали для двух версий с вариатором, была отменена.

Москвич 3 в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт плюс» стал дешевле на 630 тыс., а в модификации «Комфорт» — на 712 тыс. рублей.

Москвич 3
Москвич 3

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Источник: пресс-служба завода «Москвич», «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Москвич
01.04.2024
Фото:Москвич
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