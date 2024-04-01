Этот «китаец» дешевле 2,5 млн появится в России в трех вариантах дизайна

Кроссовер Forthing T5 Evo предложат в трех вариантах обвеса кузова для России

Компания Ixen Motors привела подробности о Forthing T5 Evo для российского рынка. Так, кроссовер будет продаваться с несколькими вариантами экстерьера.

Первый — классический, дистрибьютор описывает его как «выверенный баланс элегантных линий и агрессивных акцентов».

Вторая разновидность экстерьера предполагает наличие на переднем бампере сплиттера с контрастной красной вставкой, которая также продолжается по периметру кузова. Еще один вариант обвеса Forthing T5 Evo выделяет более агрессивный дизайн решётки радиатора и бамперной группы.

Forthing T5 Evo

Также россиянам пообещали появление иной цветовой схемы отделки салона — из песочной экокожи.

Forthing T5 Evo — компактный кроссовер с размерами 4565×1860×1690 мм и колёсной базой 2715 мм. Модель оборудована 1,5 литровым мотором мощностью 197 л.с. от Mitsubishi и 7-ступенчатым «роботом» производства компании Magna. Привод — передний, но в текущем году машина получит 4×4.

Forthing T5 Evo сейчас можно приобрести с дисконтом до 600 тысяч рублей. Таким образом, стоимость машины составит 2 480 000 — 2 790 000 рублей.

Forthing T5 Evo

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Источник: «Российская газета»