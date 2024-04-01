Уже в России — надежный кроссовер дешевле «китайцев», есть разные комплектации

На рынке России появился рестайлинговый Kia Seltos от 2,5 млн рублей из Китая

Компактный кроссовер Kia Seltos вышел на рынок России несколько лет назад, он позиционировался как прямой конкурент Hyundai Creta. В настоящее время он представлен у нас импортными версиями из Китая, а цены на него стартуют от 2,5 млн рублей.

В частности, минимальные 2,5 млн рублей за рестайлинговый Kia Seltos 2024 года выпуска просит официальный продавец из Набережных Челнов. Под конкретный заказ он выразил готовность привезти версию Premium Edition.

KIA Seltos

В комплектации заявлены: передние фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, датчики давления, светодиодные фары, датчик света, однозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, передний и задний парктроники с камерой кругового обзора, бесключевой доступ, мультируль с подогревом, панорамная крыша с люком, цифровая «приборка» с медиасистемой и 17-дюймовые литые диски.

Аналогичный кроссовер, но в «средней» комплектации, этот же продавец из Набережных Челнов предлагает привезти за 2 546 993 рублей. По его словам, в цену уже входит утильсбор, но она в любом случае неточная, так как прямо зависит от курса доллара на день покупки автомобиля.

KIA Seltos

У официального дилера Skoda в Подмосковье Kia Seltos 2023 года выпуска есть в наличии за 2,669 млн рублей. Немного подороже — 2,69 млн и 2,735 млн рублей продают кроссовер дилеры из Воронежа и Владикавказа, а в Москве за него просят минимум 2,749 млн рублей.

Силовой агрегат у импортных кроссоверов представлен атмосферником объемом 1,5 л мощностью 115 л.с., в паре с ним работает вариатор, привод — только передний. Более дорогие экземпляры оснащены атмосферным двигателем объемом 2,0 л мощностью 149 л.с. с вариатором.

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Источник: avtonovostidnya.ru