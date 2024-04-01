Эти пять признаков укажут на скорый обрыв ремня ГРМ

Автоэксперт Родионов перечислил 5 признаков скорого обрыва ремня ГРМ

Обрыв ремня газораспределительного механизма (ГРМ) обычно влечет серьезные последствия для автомобиля, отметил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. На скорый обрыв ремня могут указывать некоторые признаки, пояснил он.

Так, на проблемы с ремнем ГРМ укажет снижение мощности, затрудненный запуск мотора, вибрации. Эти проявления говорят о том, что, вероятно, ремень перескакивает на один или несколько зубцов, и топливная смесь образуется некорректно, рассказал эксперт. Повышенная дымность, возникающая из-за неправильного смесеобразования, также укажет на износ ремня ГРМ.

При неисправности ремня ГРМ будет раздаваться характерный звук из моторного отсека – он будет шелестящий, тикающий, шоркающий. Такой звук может получаться из-за того, что ремень расслоился и цепляется за кожухи и прочие узлы.

Если из двигателя на ремень попало масло, то необходима срочная замена детали, отметил Родионов. Трещины и потертости ремня также укажут на его скорый выход из строя.

Ранее «За рулем» сообщал, как понять, что ремень ГРМ оборвался. Произойдет резкая остановка мотора. При обрыве этой детали водитель может ощутить легкость вращения коленвала стартером.

Мотор может работать с металлическим звуком из-за отсутствия компрессии в моторах цилиндра.

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Источник: «Газета.Ru»