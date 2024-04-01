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За ДТП ответит не только водитель: в Госдуме разрабатывают законопроект

В Госдуме РФ предложили наказывать за ДТП с пьяным водителем его пассажиров

Прежде чем получить водительское удостоверение после того, как автовладельца лишили прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, он должен пройти реабилитацию. Таким мнением с «Парламентской газетой» поделился член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

В России с 1 апреля вступил в силу закон о так называемых «наливайках», более 20 российских регионов выразили готовность ограничить продажу алкоголя в кафе, расположенных в жилых домах. Но работа в этом направлении предстоит очень большая, констатирует парламентарий.

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По словам Хамзаева, в настоящее время он занимается разработкой законопроекта об ответственности тех пассажиров, которые садятся в автомобили с пьяными водителями. О каких именно санкциях в отношении таких людей идет речь, Хамзаев не уточнил, но привел в пример Японию. Там, если произошло ДТП или совершено другое правонарушение, то ответственность за это несут оба: и водитель, и его пассажиры.

Хамзаев подчеркнул, что он является сторонником того, чтобы такого рода изменения носили согласованный характер. Речь идет о том, что инициативы такого рода поддерживали все фракции. Депутат выразил благодарность своим коллегам за то, что по ряду вопросов в сфере защиты здоровья граждан они не только понимают всю степень ответственности перед обществом и угрозы поднимаемых проблем, но и активно вовлекаются в работу по изменению законодательства в этой части.

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Источник: pnp.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
01.04.2024
Фото:АГН «Москва»
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