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Машина с пассажирами зависла над обрывом в Сочи
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Машина с пассажирами зависла над обрывом в Сочи
Lada Granta с людьми чуть не сорвалась с...

Машина с пассажирами зависла над обрывом в Сочи

Lada Granta с людьми чуть не сорвалась с крутого склона в Сочи

Машина с туристами из Калужской области едва не сорвался с крутого склона в Сочи. Уточняется, что Lada Granta с тремя пассажирами заглохла на крутом подъеме. В итоге автомобиль скатился с дороги и завис на крутом склоне над ручьем.

Двое пассажиров смогли сами выйти из ТС, а женщине-водителю потребовалась помощь спасателей, поскольку дверь с ее стороны была зажата.

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Приехавшие на место инцидента сотрудники МЧС зафиксировали автомбиль и через окно вытащили водителя. Туристы рассказали, что направлялись посмотреть Воронцовскую пещеру. В итоге произошедшего никто не пострадал.

Ранее «За рулем» рассказал о законных уловках при оформлении полиса ОСАГО.

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Источник: telegram-канал ЮРПСО МЧС России

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За РулемУшакова Ирина
Фото:ЮРПСО МЧС России
Количество просмотров 1
01.04.2024
Фото:ЮРПСО МЧС России
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