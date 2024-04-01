Машина с пассажирами зависла над обрывом в Сочи

Lada Granta с людьми чуть не сорвалась с крутого склона в Сочи

Машина с туристами из Калужской области едва не сорвался с крутого склона в Сочи. Уточняется, что Lada Granta с тремя пассажирами заглохла на крутом подъеме. В итоге автомобиль скатился с дороги и завис на крутом склоне над ручьем.

Двое пассажиров смогли сами выйти из ТС, а женщине-водителю потребовалась помощь спасателей, поскольку дверь с ее стороны была зажата.

Приехавшие на место инцидента сотрудники МЧС зафиксировали автомбиль и через окно вытащили водителя. Туристы рассказали, что направлялись посмотреть Воронцовскую пещеру. В итоге произошедшего никто не пострадал.

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Источник: telegram-канал ЮРПСО МЧС России