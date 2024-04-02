Все пассажиры погибли: назван виновник столкновения автобуса и поезда под Ярославлем

Губернатор Евраев: Диспетчер переезда, где поезд снес автобус с людьми, был пьян

Глава Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в ДТП поезда и автобуса, по предварительной информации, виноват диспетчер переезда, находившийся в состоянии алкогольного опьянения на месте работы.

Губернатор пояснил, что диспетчер допустил автобус на переезд, он поднял шлагбаум и подал разрешительные сигналы.

Ранее стало известно, что 1 апреля под Ярославлем рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом. По предварительной информации, все пассажиры и водитель автобуса погибли, машинист поезда пострадал. Возможной причиной ДТП в правоохранительных органах называют неисправность автобуса. Возбуждено уголовное дело, проинформировали в СКР.

Ранее «За рулем» сообщал, что в марте в РФ упали цены на 11 автомобильных марок.

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Источник: Telegram-канал губернатора Ярославской области Михаила Евраева, “Ъ”