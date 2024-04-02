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Будут проблемы: что должен предпринять автопром Китая, чтобы остаться в России

Эксперт Ревский: Эти проблемы ждут китайцев в России, если вернутся европейцы

Китайские автомобильные бренды столкнутся с проблемами в случае возвращения европейских машин на рынок России. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Quto рассказал исполнительный директор «Аймарс Медиа» Александр Ревский.

Он напомнил, что до 2022 года продукции китайского автопрома было достаточно сложно конкурировать на российском авторынке из-за неразвитой системы дилерских и сервисных центров. К тому же китайские автомобили уступали по большинству параметров европейским. При этом Ревский констатировал, что в настоящее время такой колоссальной разницы нет. Но ситуация для китайцев может резко измениться, если европейцы вернутся на авторынок России, убежден Ревский.

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«Если это случится в ближайшие год-два, у китайцев могут появиться большие проблемы, поскольку до уровня “love”-марок по аналогии, например, с немецкими концернами им еще очень далеко. И как только появится возможность за приемлемые деньги без наценок за параллельный ввоз купить себе условного “немца”, многие снова сделают именно этот выбор», – подчеркивает собеседник издания.

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Хотя не исключено, что для западных брендов процесс возвращения в РФ может быть болезненным, предположил Ревский. Поэтому китайским производителям нужно приложить максимум усилий, чтобы удержать клиентов, в том числе наладить качественный сервис и поддерживать приемлемые цены, подытожил эксперт.

Источник: quto.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
02.04.2024
Фото:Unsplash
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