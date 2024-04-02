Эти модели бренда Mitsubishi признаны самыми ненадежными
Автоэксперт Житнухин: Lancer IX стал самой проблемной машиной Mitsubishi
Авто бренда Mitsubishi весьма популярны у россиян, но некоторые из них являются проблемными и дорогими в обслуживании, рассказал глава дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.
По его словам, больше всего придется потратить на ремонт Mitsubishi Lancer IX поколения с плохой защитой от ржавчины, слабыми дроссельной заслонкой и распределительным валом мотора, а также Mitsubishi L200 с быстро изнашиваемыми тормозными колодками, которые приходится менять через каждые 30 000 — 35 000 километров.
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В числе самых надежных моделей марки Житнухин назвал Pajero, Outlander и ASX.
Ранее эксперт «За рулем» указал на слабые места массовых преселективных роботов.
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Источник: «Российская газета»
Фото:Unsplash
02.04.2024
Фото:Unsplash
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