Законопослушным водителям хотят предоставить солидную льготу

В Госдуму внесен законопроект о скидке на транспортный налог для соблюдающих ПДД

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении скидки в размере 50% на транспортный налог для водителей, не привлекавшихся к административной ответственности за нарушение ПДД в течение года.

Инициатором выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от фракции «Новые люди». Законопроект предлагает внести соответствующее дополнение в Налоговый кодекс РФ.

По мнению автора законопроекта, увеличение числа соблюдающих ПДД и уменьшение числа пострадавших в авариях поможет снизить бюджетные расходы на медпомощь. Однако Кабмин не поддержал инициативу, отметив в своем заключении, что стимулирование соблюдения ПДД не является целью налогового законодательства.

Владислав Даванков отметил, что предложенная мера переходит от логики наказания к логике поощрения безопасной езды. Он сослался на успешный опыт подобных программ за рубежом, которые показали хорошие результаты.

Вице-спикер также напомнил о законе, принятом в 2014 году, о 50%-ных скидках на штрафы при оплате в двадцатидневный срок, который способствовал повышению собираемости штрафов и ответственности водителей. Он считает, что новый законопроект «идет в том же русле».

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Источник: ТАСС