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Депутаты признают несправедливость транспортного налога

В России снова предложили отменить транспортный налог. Теперь – справедливороссы

Транспортный налог депутаты предлагали отменить уже несколько раз, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Напомним, ранее с подобной инициативой выступала ЛДПР, теперь за дело взялись справедливороссы.

Новое предложение об отмене транспортного налога в России подготовлено первым зампредом комитета по бюджету и налогам Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия – за правду» Сергеем Мироновым.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, транспортный налог был введен для дополнительного финансирования ремонта и содержания дорог, однако его несправедливость заключается в том, что он зависит от мощности двигателя, а не от срока эксплуатации и других характеристик автомобиля. Ведь, по сути, автомобиль может стоять в гараже и вообще не эксплуатироваться, а значит, никакого вреда он не наносит.

Эксперт рассказал, куда идет транспортный налог

По мнению авторов законопроекта, более справедливой является уплата акцизов за интенсивность использования имущества, а не за его владение.

Депутаты поясняют, что акцизы на топливо поступают как в федеральные, так и в региональные бюджеты. Поэтому предлагается изменить норматив зачисления акцизов на автомобильный бензин класса 5, производимый на территории РФ, чтобы суммы, которые ранее зачислялись в федеральный бюджет, теперь поступали в бюджеты субъектов РФ.

По мнению авторов, это позволит покрыть выпадающие доходы бюджетов регионов в связи с отменой транспортного налога.

Почему идея отмены транспортного налога хотя и здравая, но не проходная, мы уже несколько раз писали, подробнее об этом тут.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Антон Вергун/ТАСС
Количество просмотров 3
19.03.2024
Фото:Антон Вергун/ТАСС
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