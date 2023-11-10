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Новосибирец подал жалобу в ГИБДД за неверно рассчитанный транспортный налог на гибрид

Сибиряк хочет в суде оспорить неверно рассчитанный транспортный налог на гибрид

Житель Новосибирска обратился с жалобой в ГИБДД о том, что ему неправильно указали мощность автомобиля. Он приобрел гибридную Toyota Prius 2019 года, силовая установка которой состоит из двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и электродвигателя. Но ему выписали транспортный налог на 169,9 л.с., владелец гибрида крайне возмущен таким решением и считает его незаконным.

«Покупал целенаправленно гибрид, хотел экономить деньги на топливе. В свидетельстве о регистрации исчезла графа «мощность», ее теперь нет. Кому-то в особые отметки писали, а у меня нет даже этого. Сделано все специально и скрытно, и я только потом увидел, что мне насчитали 169,9 лошадиных сил», — возмущается сибиряк.
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Он отмечает, что раньше мощность гибридов всегда считалась по двигателю внутреннего сгорания. По словам владельца машины, при сверке номеров ему записали только мощность ДВС — 98 л.с., но документ он не сфотографировал. Эти же показатели он передал своей страховой компании, а потом пришло уведомление от Госуслуг. В предъявленном мужчиной свидетельстве о регистрации транспортного средства действительно указано 169,9 «лошадей».

Согласно разъяснениям Минфина РФ, при налогообложении акцизами автомобилей, оснащенных одновременно двигателем внутреннего сгорания и электрическим двигателем, следует учитывать суммарно полезную мощность. Но житель Новосибирска не согласен с этим, он подчеркивает, что это положение распространяется только на юридические лица при таможне.

По его словам, другим владельцам гибридов транспортный налог пришел на 98 л.с. Сейчас мужчина изучает судебную практику, чтобы оспорить решение о 170 л.с. Если не получится, автовладелец должен оплатить внушительный транспортный налог – примерно 8000 рублей.

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Источник: ngs.ru

Фото: Depositphotos

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