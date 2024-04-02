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Названы регионы с самыми аккуратными водителями: а в каких живут «шумахеры»?

Автостраховщики выяснили, что лихачи предпочитают гонять на китайских машинах

По итогам первых месяцев 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий в России сократилось почти на треть. Такие выводы «Газете.Ru» предоставили специалисты «Страхового дома ВСК».

«По итогам I квартала 2024 года аварийность на российских автодорогах снизилась на 27%. Чаще всего виновниками ДТП традиционно становились обладатели отечественных автомобилей. При этом антирейтинг наиболее аварийных автомобилей по сравнению с прошлым годом не изменился. В него вошли модели ВАЗ, Toyota, Hyundai, Kia и Renault», — говорится в сообщении компании.
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В ходе проведенного исследования страховщики выяснили, что наметилась устойчивая тенденция к сокращению числа ДТП со следующими марками автомобилей: у АВТОВАЗа снижение произошло на 37%, у Renault и Toyota – на 29%, Hyundai – на 37%, Kia – на 42%.

При этом за исследуемый период времени выросла аварийность с участием китайских брендов: у марки Geely рост на 12%, Chery – на 30%, Haval – на 44%. По итогам первого квартала текущего года наибольшее количество ДТП было зафиксировано в Москве, Краснодарском крае и Башкортостане. Жители Красноярского края, Волгоградской области и Петербурга признаны самыми дисциплинированными водителями, подытожили в страховой компании.

Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
02.04.2024
Фото:Depositphotos
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