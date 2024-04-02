Журналу «За рулем» — 96 лет!

2 апреля авторитетный российский журнал «За рулем» празднует день рождения

Казалось бы, совсем недавно «За рулем» отмечал 95-летие, но с тех пор минул уже целый год!

Идет время, и всё меняется: более чем полвека назад журнал писал в основном об отечественных машинах и о способах их ремонта. Потом в Россию пришли иномарки, стали строить заводы, автомобили наконец-то стали доступными для обычных граждан.

А потом ситуация снова кардинально изменилась: автопром и авторынок, по сути, пришлось выстраивать заново. В наш обиход прочно вошли такие понятия, как локализация, импортозамещение, параллельный импорт...

При этом неизменный интерес вызывают и прежние темы: законы для водителей, налоги, страхование, лихачи и опасное вождение, цены на топливо – всего и не перечислить.

А еще всех интересует «вечное»: как купить получше и подешевле, где качественнее отремонтировать и не переплатить, где достать запчасти и не нарваться на контрафакт. С появлением большого количества китайских автомобилей «запчастевая» тема становится все острее и актуальнее.

Иначе говоря, автомобильных тем всегда было, есть и будет много, а жизнь, в том числе автомобильная, становится все насыщеннее и интереснее.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Нашему журналу –96 лет! 96 лет мы пишем про автомобили и про все, что с ними связано, наблюдаем автомобильную жизнь во всем ее многообразии: И знаете что? Ожидания, интересы, запросы наших читателей, по большому счету, не меняются. Им интересны автомобили: какой из них выбрать для себя или в компанию, как жить с этим автомобилем, как его обслуживать...

К своему столетию журнал подходит в эпоху бурных перемен. Меняются и реалии, и приоритеты. Скажем, нам приходится вновь заниматься возрождением отечественной автомобильной промышленности, а некогда отсталый Китай превратился в монстра автопрома. Одни бренды, как гремевший когда-то Saab, уходят в прошлое, а такие марки, как Москвич, обретают новую жизнь. Но коллектив «За рулем», как и прежде, занимается своим главным делом – пишет автомобильную летопись. И если сегодня с интересом читается то, о чем писал журнал в 30-е, 50-е, 80-е годы XX века, есть надежда, что лет через пятьдесят люди с таким же вниманием будут изучать то, о чем писал «За рулем» а 2024 году.

Дорогие читатели, «За рулем» всегда находится в «моменте» и первым узнает и рассказывает обо всех актуальных новинках. Мы всегда рады обратной связи и с вниманием относимся к комментариям и критике.

Напомним, что теперь «За рулем» — это большой холдинг, где поддержку журналу оказывают сайт, соцсети ВКонтакте, Телеграм, Дзен и Вайбер, а также видехостинг YouTube.

И сегодня, в день рождения «За рулем», мы хотим поблагодарить всех, кто с нами, и обещаем много новых интересных статей и материалов.

В 96 лет жизнь только начинается – в «За рулем» это точно знают!