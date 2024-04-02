Мотор 249 л. с., богатые опции: этот полноприводный «китаец» скоро появится в РФ

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Продажи флагманского кроссовера Jaecoo J8 стартуют в России в апреле 2024 года

Продажи флагманского кроссовера Jaecoo J8 начнутся в РФ в уже апреле. Автомобиль будет доступен в трех комплектациях, цены озвучат позднее.

Jaecoo J8 оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 249 л. с. в связке с семиступенчатым роботом. В базовую комплектацию войдут передние кресла с электрорегулировками, мультимедийно-развлекательный комплекс, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша с люком, подогрев всех сидений, проекционный дисплей и другие опции.

Jaecoo J8
Jaecoo J8
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В «средней» комплектации также доступны тонировка, функция массажа в передних креслах, встроенный видеорегистратор, дополнительные подушки безопасности и система контроля усталости водителя.

Особенностью новинки в самой полной комплектации стала система полного привода с управлением вектором тяги.

На данный момент бренд Jaecoo в России представлен одной моделью — кроссовером J7, цена на модель стартует от 3,34 млн рублей.

Ранее главред «За рулем» Максим Кадаков рассказал о кроссовере Jaecoo J8 и пояснил, чем тот лучше Geely Monjaro.

Jaecoo J8
Jaecoo J8

Также ранее «За рулем» испытал пикап Changan Hunter Plus с мощным бензиновым турбомотором.

Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Jaecoo
02.04.2024
Фото:Jaecoo
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