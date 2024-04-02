Улучшили подвеску и двигатели: кроссоверы этой марки адаптировали для России
Китайский автопроизводитель VGV изменил технические характеристики моделей кроссоверов U70 Pro и U75 Plus, которые планирует привезти в РФ.
Уточняется, что при адаптации U75 Plus и U70 Pro для российского рынка изменили 141 и 169 компонентов соответственно. Так, инженеры перекалибровали подвеску, улучшили алгоритмы работы двигателей, русифицировали медиацентр и адаптировали модели под бензин АИ-92. Также автомобили снабдили расширенным «зимним пакетом» и улучшенной шумоизоляцией.
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Кроссовер U70 Pro поступит в продажу в нашей стране с бензиновым турбодвигателем 1.5 мощностью 143 л.с., U75 Plus оборудован 2,0-литровым двигателем мощностью 199 л.с. Для обоих машин доступна восьмиступенчатая гидромеханическая АКП, спроектированная по технологиям немецкой фирмы ZF.
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Источник: «Известия»