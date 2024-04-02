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Улучшили подвеску и двигатели: кроссоверы этой марки адаптировали для России

Китайский VGV специально для РФ улучшил модели кроссоверов U70 Pro и U75 Plus

Китайский автопроизводитель VGV изменил технические характеристики моделей кроссоверов U70 Pro и U75 Plus, которые планирует привезти в РФ.

Уточняется, что при адаптации U75 Plus и U70 Pro для российского рынка изменили 141 и 169 компонентов соответственно. Так, инженеры перекалибровали подвеску, улучшили алгоритмы работы двигателей, русифицировали медиацентр и адаптировали модели под бензин АИ-92. Также автомобили снабдили расширенным «зимним пакетом» и улучшенной шумоизоляцией.

VGV U70 Pro
VGV U70 Pro
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Кроссоверы с АКП не дороже 1,2 млн – 6 лучших вариантов

Кроссовер U70 Pro поступит в продажу в нашей стране с бензиновым турбодвигателем 1.5 мощностью 143 л.с., U75 Plus оборудован 2,0-литровым двигателем мощностью 199 л.с. Для обоих машин доступна восьмиступенчатая гидромеханическая АКП, спроектированная по технологиям немецкой фирмы ZF.

VGV U75 Plus
VGV U75 Plus

Ранее «За рулем» назвал причины массового отказа россиян от личных авто.

Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:VGV
02.04.2024
Фото:VGV
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