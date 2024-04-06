Эти ребята выезжают в лес и воруют древесину за очень скромную плату (видео)

Les Routes de l'impossible: репортаж с нелегальной мозамбикской лесозаготовки

Французские документалисты, исследующие самые труднопроходимые дороги мира, выложили фильм, который рассказывает о рабочих нелегальной лесозаготовки в Мозамбике. В сельской местности этой страны дровосек – почти единственная работа, позволяющая сводить концы с концами.

Зрителям предстоит путешествие в кузове старого, разбитого грузовика вместе с десятком рабочих, жаждущих пополнить свой худой кошелек. За день они могут заработать эквивалент 3 евро, и для них это очень важная цель. Однако именно в этот день все пойдет не по плану.

Помимо опасности нарваться на полицию (а описываемая лесозаготовка – нелегальная), нас ждут технические проблемы с машиной, сложности с преодолением высохшего русла реки, тяжелый физический труд и невеселые разговоры в духе «леса много, весь не вырубим» и «китайцы платят хорошо»...

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Источник: Les Routes de l'impossible