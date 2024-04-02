Предприятие BMW и Tata ориентируют на глобальные требования в сфере IT

BMW и Tata создают совместное предприятие в Индии с инвестициями 30 млрд евро

Немецкий производитель BMW Group и Tata Technologies из Индии объявили о создании совместного предприятия для разработки автомобильного программного обеспечения и информационных технологий в Пуне, Бангалоре и Ченнаи. Инвестиции в проект оцениваются в 30 млрд евро. Благодаря этому у немцев будет доступ к новациям, а в Индии появятся дополнительные рабочие места, и страна получит инвестиции.

Отмечается, что акцент будет сделан на автоматизированное вождение, информационно-развлекательные системы и цифровые услуги. Примечательно, что каждая компания будет владеть равными долями активов. На первоначальном этапе будет задействовано порядка 100 сотрудников из Индии, а затем их количество планируется увеличить до четырехзначного числа.

У BMW есть свой завод в южном индийском городе Ченнаи, поставщиком двигателей является другая индийская компания Force Motors, а третья — TVS Motor – собирает мотоциклы немецкой марки. Напомним, Tata Technologies — это подразделение ведущего индийского автопроизводителя Tata Motors, в ее активе есть опыт предоставления инженерных и технологических услуг другим брендам, среди которых Honda, Ford и Airbus.

Индия в последнее время стала центром притяжения компаний, работающих в сфере технологий и автомобилестроения. В частности, есть исследовательские центры в Индии у Stellantis и Renault-Nissan. Центр Mercedes-Benz в этом регионе является крупнейшим за пределами ФРГ, на предприятии трудятся более 11 тысяч инженеров и программистов.

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Источник: autocarpro.in