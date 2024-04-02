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Полный привод, зимний пакет — продажи этого 177-сильного кроссовера стартуют летом

Кроссовер Haval H3 появится в продаже у дилеров уже во втором квартале 2024 года

Модельный ряд популярного в России бренда Haval пополнится новым кроссовером H3. О том, что новинка уже во втором квартале текущего года появится у дилеров, рассказали в пресс-службе марки.

Haval H3
Haval H3
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Автомобиль будет предлагаться с бензиновым двигателем объемом 1,5 л с турбонаддувом, привод и передний, и полный. У переднеприводной версии мощность мотора составляет 143 л.с., а у полноприводной — 177 л.с., трансмиссия — семиступенчатая роботизированная. В длину кроссовер достигает 4500 мм, дорожный просвет — 196 мм.

«Новый Haval H3 дополняет текущий модельный ряд Haval, предлагая одновременно высокий уровень комфорта и оснащения, повышенную проходимость и универсальность. Планируется, что эта модель займет нишу между городским кроссовером на каждый день и внедорожником, так как подходит для различных сценариев использования. Так, Haval H3 особенно оценят те, кто совмещает динамичный городской ритм с размеренным темпом загородной жизни», — рассказали в пресс-службе.
Haval H3
Haval H3

В списке оснащения заявлены: 18-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, функция памяти сидений, зимний пакет, камеры обзора спереди, по бокам и сзади, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы, функция проекции «прозрачный капот», 16 аудиодинамиков и прочее.

Источник: пресс-служба haval.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Haval
02.04.2024
Фото:Haval
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