Оценочная стоимость для растаможки иномарок заметно увеличилась

Минпромторг опубликовал список цен на машины для вычисления утильсбора

Минпромторг РФ обнародовал список машин для вычисления утилизационного сбора с указанием нижней границы их средней стоимости. Перечень создан на основании информации о марке, модели и средней стоимости от ФТС России.

В список вошли 3374 позиции. В нем есть как официально присутствующие на отечественном рынке бренды, так и те, которые ушли из России (например, Toyota), а также бренды коммерческой техники (Scania и так далее).

Так, например, в перечне указано, что средняя цена Hyundai Palisade в России составила 3,3 млн рублей, BMW X5 – 7,6 млн рублей.

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Источник: Минпромторг России