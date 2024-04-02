Раскрыта цена новой и самой доступной версии Omoda C5

Новую базовую версию Omoda C5 россиянам предложат за 2,18 млн рублей

Недавно бренд Omoda сообщил, что в РФ появится новая и самая дешевая версия кроссовера C5. Так, за модель в комплектации Fun попросят 2 179 900 рублей. При этом благодаря максимальной выгоде при сдаче машины в трейд-ин цену авто можно снизить до 1 999 900 рублей. Это цены кроссовера 2024 года выпуска.

В версию Fun вошли 17-дюймовые литые диски, задний спортивный спойлер, боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов, ЭРА-ГЛОНАСС, камера заднего вида, система мониторинга давления и температуры в шинах, четыре подушки безопасности, круиз-контроль, обогрев передних сидений, рулевого колеса, комбинированная отделка сидений ткань/искусственная кожа, многофункциональное рулевое колесо, цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25’’ и так далее.

Omoda C5

Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 л. с., сопряженным с бесступенчатой коробкой передач. Привод у модели передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что в апреле в РФ стартуют продажи кроссоверов Omoda C5 в новой базовой комплектации Fun. С ее появлением начальная цена модели снизится, сообщили в пресс-службе Omoda.

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Источник: omoda-motorland.ru