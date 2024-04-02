Отечественная Lada Priora с пробегом пользуется наибольшим спросом у россиян

НАПИ: Ford Focus 2008 года назван самой популярной иномаркой на вторичном рынке России

Автомобиль Ford Focus 2008 года выпуска назван самой популярной иномаркой в России на вторичном рынке. По итогам начала 2024 года таких машин было продано в количестве 1,8 тыс. экземпляров. Эти данные привели в Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ).

На втором месте по популярности идет Ford Focus 2012 года выпуска, этих моделей продали 1,8 тыс. штук, затем идут Hyundai Solaris 2015 года выпуска и Ford Focus 2007 года выпуска. Топ-10 замкнули Kia Rio (годы выпуска 2017-2019) и Hyundai Solaris (2011-2014 годов выпуска).

Отмечается, что возраст самого молодого автомобиля в рейтинге составляет пять лет, а самого возрастного – 17. Доля машин с пробегом на рынке за первые два месяца 2024 года составляет 73%. Отечественная Lada Priora 2008 года с пробегом названа самой популярной. Ее продажи за первые два месяца с начала текущего года составили 4 тыс. экземпляров. В первую тройку вошли также Priora 2011 года и Samara 2007 года. На десятом месте Lada Granta 2013 года, самой молодой среди отечественных машин 11 лет, самой возрастной – 19 лет.

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Источник: iz.ru