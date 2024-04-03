Эти три простых действия помогут быстро погасить конфликт на дороге

Психолог Аракелова назвала 3 простых манипуляции для решения конфликта на дороге

При дорожном конфликте или ДТП, находясь в сильном стрессе, можно быстро успокоиться, если убрать эмоции и сделать несколько упражнений из телесно-ориентированной терапии, сообщила психолог Армена Аракелова.

ДТП всегда происходят неожиданно, поэтому они сопровождаются стрессом и большим испугом. В таком состоянии люди особенно подвержены первичным реакциям типа «бей» и «беги», а также агрессии и страху, рассказала специалист.

Если другой участник ДТП действует неадекватно, эмоции проявлять не стоит. В момент дорожного конфликта агрессивная реакция человека направлена не конкретно на другого водителя, а в целом на ситуацию, пояснила Аракелова. И это очень важно учитывать, так как многие автомобилисты воспринимают оскорбления на свой счет.

Справиться со стрессом в такой ситуации можно, если прислушаться к своему телу, рассказала специалист. Нужно сделать несколько глубоких вдохов животом и медленных выдохов. Также нужно осознать, что в данный момент нет никакой угрозы для жизни. Это осознание поможет выйти из стресса и успокоиться.

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Источник: «Газета.Ru»