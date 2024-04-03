За езду на самокате вдвоем или в пьяном виде — штраф: Совфед доработал законопроект

Сенатор Шейкин: В Совфеде доработали проект о наказании за пьяное вождение СИМ

В Совете Федерации РФ доработали законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), в окончательной версии инициативы исключены наказания для велосипедистов. Об этом РИА Новости рассказал автор инициативы, сенатор Артем Шейкин.

В первоначальной версии законопроекта было прописано наказание штрафом до 30 тысяч рублей за вождение электросамоката, СИМ и велосипедов в состоянии алкогольного опьянения, за превышение скорости – до 5 тысяч рублей, за езду вдвоем – до 3 тысяч рублей. В Правительстве РФ поддержали законопроект при условии его доработки.

«В результате полученных комментариев во время анализа законопроекта, а также благодаря конструктивному диалогу с профильными ведомствами были внесены изменения в законопроект, которые не отразились на изначальной его концепции. Доработанная версия законопроекта была повторно направлена в правительство», – сказал Шейкин.

Из новой редакции законопроекта исключили штрафы для велосипедистов в размере до 30 тысяч рублей за управление в пьяном виде и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Также исключена норма о штрафе от 800 до 1000 рублей для пешеходов, передвигающихся по обочине, велосипедной дорожке или проезжей части дороги.

Кроме нормативов о вождении СИМ в состоянии алкогольного опьянения и наказания за вождение электросамоката вдвоем предусмотрены наказания за нарушение требований к перевозке пассажиров при вождении велосипеда, электросамоката и других СИМ, превышение скорости на электросамокате и велосипеде,

Законопроект предполагает наказание за нарушение требований к перевозке грузов при вождении СИМ, велосипеда – правонарушение влечет наложение в размере 1000 рублей, в документ включены штрафы за неправильную езду. Кроме того, должностные лица теперь тоже могут оштрафовать, речь идет о несоблюдении требований законодательства в области организации дорожного движения. За такое правонарушение будет наложен штраф в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей на должностных лиц; на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Также предусмотрен штраф за несоблюдение решений – должностные лица получат штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; юридические – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

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Источник: ria.ru