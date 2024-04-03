Эти авто уже подорожали после изменения правил растаможки: рост цен до 600 тыс.

После 1 апреля дилеры резко изменили цены на некоторые модели Skoda и Toyota

С 1 апреля 2024 года в РФ вступили в силу новые правила растаможки автомобилей, ввозимых по параллельному импорту. Теперь для физлиц ввоз авто возможен только через официальную российскую таможню с уплатой всех предусмотренных налогов и сборов либо через страны ЕАЭС с последующим доначислением платежей в счет утилизационного сбора.

Эти изменения неизбежно приведут к существенному росту цен на авто, которые ввозят дилеры и профессиональные перегонщики. По прогнозам экспертов, особенно сильно вырастут в цене «параллельные» машины.

Причина – в увеличении таможенного сбора. Но в целом параллельный импорт продолжит существовать, считают специалисты.

Некоторые модели известных брендов уже заметно подорожали после 1 апреля. Так, цены на Volkswagen Bora, Mazda CX-4, Hyundai Custo, Mitsubishi Outlander и Toyota Highlander увеличились на 50-600 тыс. рублей. Больше всего прибавил в цене Toyota Highlander: эти машины, доставленные из КНР, в 2023 году стоили 6,69 млн рублей, а сейчас за них просят уже 7,3 млн рублей.

Продавцы говорят, что цены продолжат ползти вверх на фоне произошедших изменений в законодательстве.

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Источник: Autonews