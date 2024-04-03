«Газпромнефть-СМ» поделилась опытом производства эффективных масел

«Газпромнефть – смазочные материалы» организовала профильную конференцию для ключевых партнеров отрасли

Эксперты компании продемонстрировали технологический цикл создания масел: от разработки рецептур до выпуска готовой продукции.

Участники мероприятия посетили Московский завод смазочных материалов. Производственная площадка оборудована блендинговой установкой, которая одновременно соединяет до семи компонентов масел. Это на треть сокращает время смешения и гарантирует точность дозирования. Высокий уровень профессиональных компетенций сотрудников «Газпромнефть-СМ» обеспечивает изготовление качественных и востребованных продуктов.

Специалисты рассказали о выстроенных на площадке бизнес-процессах, цифровых и технических сервисах, логистике и производственной безопасности. Среди представленных успешных практик – оптимизация цикла производства, испытания новых видов тары и упаковки, а также вовлечение контрагентов в систему управления операционной деятельностью.

Рустам Улимаев, директор Московского завода смазочных материалов:

«Мы открыты к сотрудничеству и постоянному обмену опытом с нашими партнерами. Совместные конференции и проекты дают возможность оперативно реагировать на потребности рынка, обеспечивая все отрасли экономики эффективной продукцией. Производственные мощности МЗСМ позволяют создавать смазочные материалы практически под любой запрос промышленных предприятий».

Справка

«Газпромнефть – смазочные материалы» – дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Продукция выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Фрязине Московской области. Ассортимент продуктов включает более 1000 наименований для всех секторов рынка.

Московский завод смазочных материалов специализируется на выпуске моторных, судовых, гидравлических, индустриальных и трансмиссионных масел, а также универсальных тракторных масел и отдельных продуктовых линеек для автопроизводителей. В продуктовый портфель входит свыше 300 наименований.