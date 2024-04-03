Семикратный чемпион мира Формулы-1 примет участие в съемках фильма про автогонки

Гонщик Ф-1 Хэмилтон: До сих пор не верится, что буду работать с Брэдом Питтом

Информационную повестку всех мировых СМИ заполнили новости о британском автогонщике команды Формулы-1 «Мерседес». Льюис Хэмилтон привлек внимание не только спортивных изданий, но и многих других.

Кроме того, что его заявление об уходе в следующем году из команды Mercedes уже вызвало сенсацию, теперь же семикратный чемпион мира привлек внимание прессы новостью о том, что он примет участие в работе над фильмом, посвященном Ф-1, в котором главную роль исполнит звезда Голливуда Брэд Питт.

Льюис Хэмилтон

«Этот фильм – один из самых интересных проектов, к которым мне посчастливилось иметь отношение. С самого начала, когда мы только начали его обсуждать с Брэдом, с режиссером Джозефом Косински и со сценаристом, мне пришлось многому учиться. Думаю, моя задача сводится к тому, чтобы попытаться воссоздать как можно более правдоподобную картину, чтобы у нас получился настоящий фильм про гонки», — поделился эмоциями пилот Ф-1.

Хэмилтон характеризовал свои эмоции как «удивительные» от осознания самого факта, что он вместе с Питтом обсуждает гонки, и признался, что до конца еще не может поверить, что ему выпал шанс поработать с кинозвездой мирового уровня.

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Источник: f1news.ru