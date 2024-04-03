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Глава Кабмина РФ назвал уход иностранных компаний «закономерным процессом»

Мишустин: Россия с пониманием относится к ушедшим с рынка зарубежным компаниям

Правительство России с пониманием относится к решению иностранных компаний, покинувших рынок РФ под давлением Запада. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с ежегодным отчетом о работе Кабмина.

«Ряд европейских, американских и японских производителей под давлением своих правительств объявили об уходе с российского рынка. К их сложному положению мы относимся с пониманием», — подчеркнул глава кабинета министров.
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Мишустин отметил, что места ушедших с рынка компаний в настоящее время успешно занимают предприятия из дружественных стран, а также ведущие отечественные компании.

Премьер-министр охарактеризовал эту ситуацию как «неизбежный и закономерный процесс в условиях открытой рыночной экономики». Мишустин констатировал, что такая тенденция наблюдалась и раньше, но в 2023 году она проявилась очень заметно.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
03.04.2024
Фото:Wikimedia
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