Глава Кабмина РФ назвал уход иностранных компаний «закономерным процессом»

Мишустин: Россия с пониманием относится к ушедшим с рынка зарубежным компаниям

Правительство России с пониманием относится к решению иностранных компаний, покинувших рынок РФ под давлением Запада. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с ежегодным отчетом о работе Кабмина.

«Ряд европейских, американских и японских производителей под давлением своих правительств объявили об уходе с российского рынка. К их сложному положению мы относимся с пониманием», — подчеркнул глава кабинета министров.

Мишустин отметил, что места ушедших с рынка компаний в настоящее время успешно занимают предприятия из дружественных стран, а также ведущие отечественные компании.

Премьер-министр охарактеризовал эту ситуацию как «неизбежный и закономерный процесс в условиях открытой рыночной экономики». Мишустин констатировал, что такая тенденция наблюдалась и раньше, но в 2023 году она проявилась очень заметно.

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Источник: tass.ru