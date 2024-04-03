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Мишустин анонсировал планы о развитии общественного транспорта в России

Мишустин: в регионы РФ поставлено порядка 5 тысяч единиц социального транспорта

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего доклада в Госдуме РФ об итогах работы российского правительства рассказал о достигнутых в 2023 году результатах, а также перечислил меры, принятые по ключевым отраслям экономики страны.

Оценивая работу в сфере развития общественного транспорта, Мишустин подчеркнул, что в российские регионы в прошлом году было поставлено примерно 5 тыс. единиц общественного транспорта.

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«Мы обновляем и общественный транспорт. Чтобы жители могли добираться до нужных мест с комфортом. Для этого реализуем две программы. В том числе с участием нашего ключевого института развития ВЭБ.РФ. Благодаря им в прошлом году поставили в российские субъекты около пяти тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Что вдвое больше, чем за предыдущие три года», — уточнил глава кабмина.

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Мишустин также подчеркнул, что поставка общественного транспорта в регионы осуществляется в том числе и с участием государственной корпорации развития ВЭБ. РФ.

Кроме того, премьер-министр анонсировал планы увеличить производство гражданских вертолетов в 2024 году на 30%. При этом Мишустин подчеркнул, что объем промышленного производства в сфере авиастроения в целом увеличился «практически на пятую часть».

Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
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Фото:АГН «Москва»
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