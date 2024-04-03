Названы сроки старта серийной сборки обычного и электрического Ларгуса
На фоне последних заявлений председателя правительства Мишустина о развитии автопрома и электромобильности АВТОВАЗ объявил сроки перезапуска серийного производства линейки моделей Lada Largus. По сообщению производителя, возобновление серийного производства версии Ларгуса с ДВС намечено на 15 мая. Тестовая сборка идет с февраля.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Электрическая версия e-Largus добавится на конвейере к своему бензиновому собрату в третьем квартале 2024 года. Напомним, речь идет о машинах с батареями емкостью 44 и 61 кВт.ч и запасом хода примерно 300 и 400 км соответственно. В электрическом исполнении будут делать и универсалы, и фургоны, но сколько именно – продиктует рынок.
Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:
— Будущий e-Largus на АВТОВАЗе называют самым локализованным российским электромобилем: уже на первом этапе производства доля компонентов российского происхождения должна превысить 50%. А еще уверяют, что e-Largus максимально адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям, а также к существующей и перспективной зарядной инфраструктуре. Предсерийные образцы e-Largus уже находятся в тестовой эксплуатации. Цен на e-Largus, конечно же, пока нет. Впрочем, как и на бензиновый Ларгус.
Всего же за 2024 год на ижевской площадке АВТОВАЗ намеревается выпустить около 50 тысяч машин семейства Ларгус.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: АВТОВАЗ, Максим Кадаков
Отзывы о LADA Largus (11)
Вестимость, подвеска
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .