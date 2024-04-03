Названы сроки старта серийной сборки обычного и электрического Ларгуса

Серийное производство бензиновой модели Lada Largus будет возобновлено 15 мая

На фоне последних заявлений председателя правительства Мишустина о развитии автопрома и электромобильности АВТОВАЗ объявил сроки перезапуска серийного производства линейки моделей Lada Largus. По сообщению производителя, возобновление серийного производства версии Ларгуса с ДВС намечено на 15 мая. Тестовая сборка идет с февраля.

Электрическая версия e-Largus добавится на конвейере к своему бензиновому собрату в третьем квартале 2024 года. Напомним, речь идет о машинах с батареями емкостью 44 и 61 кВт.ч и запасом хода примерно 300 и 400 км соответственно. В электрическом исполнении будут делать и универсалы, и фургоны, но сколько именно – продиктует рынок.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Будущий e-Largus на АВТОВАЗе называют самым локализованным российским электромобилем: уже на первом этапе производства доля компонентов российского происхождения должна превысить 50%. А еще уверяют, что e-Largus максимально адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям, а также к существующей и перспективной зарядной инфраструктуре. Предсерийные образцы e-Largus уже находятся в тестовой эксплуатации. Цен на e-Largus, конечно же, пока нет. Впрочем, как и на бензиновый Ларгус.

Изначально Ларгус – детище тольяттинское, но теперь производство находится в Ижевске

Всего же за 2024 год на ижевской площадке АВТОВАЗ намеревается выпустить около 50 тысяч машин семейства Ларгус.

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Источник: АВТОВАЗ, Максим Кадаков