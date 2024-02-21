АВТОВАЗ запускает сборку Ларгуса!

В Ижевске начался выпуск опытной партии Lada Largus

Пресс-служба АВТОВАЗа сообщила, что на заводе «Лада Ижевск» началось производство опытной партии семейства Lada Largus. На официальном фото – грузовая версия фургон. Именно такое исполнение будут иметь первые пять машин, сошедших с конвейера. Напомним, в линейку также входят пяти- и семиместные универсалы, а с переносом производства из Тольятти в Ижевск должна появиться еще и электрическая версия.

По словам главы АВТОВАЗа Максима Соколова, до мая предстоит собрать около 80 автомобилей, чтобы отработать все технологии производства полного цикла, обучить персонал, валидировать параметры и настройки оборудования.

АВТОВАЗ переносит производство Ларгуса из Тольятти в Ижевск с конца лета 2023 года. На тольяттинской площадке потребовалось освободить место на конвейерной линии №1, в эпоху Renault-Nissan называвшейся B0 и выпускавшей машины на одноименной французской платформе, в том числе и Ларгус. Теперь линию №1 решено отдать под сборку Ауры (удлиненная Веста) и нового соплатформенного кроссовера.

Фургон Lada Largus на конвейере «Лада Ижевск», февраль 2024

В декабре прошлого года Соколов озвучил предварительный план: в 2024-м Ижевск будет способен выпустить около 30 тысяч бензиновых и электрических Ларгусов. В январе 2024-го глава Удмуртии Александр Бречалов план уточнил и заявил о выпуске до 50 тысяч машин. В начале февраля Максим Соколов провел инспекцию завода «Лада Ижевск» и подтвердил начало серийного производства в мае 2024 года.

За 11 лет производства в Тольятти Ларгус разошелся тиражом более полумиллиона экземпляров. Последние 600 выпущенных в Тольятти машин в декабре 2023 года дилеры отдавали минимум за 2 млн рублей.