АВТОВАЗ запускает сборку Ларгуса!
Пресс-служба АВТОВАЗа сообщила, что на заводе «Лада Ижевск» началось производство опытной партии семейства Lada Largus. На официальном фото – грузовая версия фургон. Именно такое исполнение будут иметь первые пять машин, сошедших с конвейера. Напомним, в линейку также входят пяти- и семиместные универсалы, а с переносом производства из Тольятти в Ижевск должна появиться еще и электрическая версия.
По словам главы АВТОВАЗа Максима Соколова, до мая предстоит собрать около 80 автомобилей, чтобы отработать все технологии производства полного цикла, обучить персонал, валидировать параметры и настройки оборудования.
АВТОВАЗ переносит производство Ларгуса из Тольятти в Ижевск с конца лета 2023 года. На тольяттинской площадке потребовалось освободить место на конвейерной линии №1, в эпоху Renault-Nissan называвшейся B0 и выпускавшей машины на одноименной французской платформе, в том числе и Ларгус. Теперь линию №1 решено отдать под сборку Ауры (удлиненная Веста) и нового соплатформенного кроссовера.
В декабре прошлого года Соколов озвучил предварительный план: в 2024-м Ижевск будет способен выпустить около 30 тысяч бензиновых и электрических Ларгусов. В январе 2024-го глава Удмуртии Александр Бречалов план уточнил и заявил о выпуске до 50 тысяч машин. В начале февраля Максим Соколов провел инспекцию завода «Лада Ижевск» и подтвердил начало серийного производства в мае 2024 года.
За 11 лет производства в Тольятти Ларгус разошелся тиражом более полумиллиона экземпляров. Последние 600 выпущенных в Тольятти машин в декабре 2023 года дилеры отдавали минимум за 2 млн рублей.
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Отзывы о LADA Largus (11)
Вестимость, подвеска
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .