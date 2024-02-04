Знаменитый «Ларгус» стал еще ближе к конвейеру

Производство Lada Largus будет запущено в Ижевске в мае 2024 года

По словам вице-президента по производству «АВТОВАЗ» Михаила Рябова, на ижевском заводе Lada продолжается активная работа по переносу производства модели Largus. Он посетил с инспекцией завод и сделал выводы о прогрессе работ.

Был продемонстрирован кузов именно местного производства. Проанализировав ход работ, были сделаны выводы о том, что работы выполняются в полном соответствии с графиком, и производство стартует в мае этого года, как и планировалось. До конца 2024 года в столице Удмуртии планируется выпустить около 50 тыс. машин семейства.

Помимо этого, в январе «АВТОВАЗ» публиковал анкету, в которой потенциальной целевой аудитории предлагалось ответить на вопросы о том, как сделать третий ряд автомобиля еще удобнее. Специалистов интересовали возраст и рост респондентов, количество перевозимых ими пассажиров и частота перевозки детей.

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Источник: Российская газета